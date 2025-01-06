D S R F Down Syndrome Research Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Speech and Language Therapy
Individualized therapy to improve communication skills.
Ergothérapie
Personalized therapy to enhance daily living skills.
One to One Literacy
Individualized reading instruction to improve literacy skills.
One to One Math
Personalized math instruction to build math skills.
Fondée en
2009
EIN
980594983
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
BURNABY BRITISH COLUMBIA V5B 4J8 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
Site web
www.dsrf.org
Téléphone
(604)-444-3773
Adresse électronique
À propos
The Down Syndrome Resource Foundation (DSRF), founded in 2009, supports individuals with Down syndrome and their families through educational programs, health services, resources, and social connections. DSRF offers group programs, one-on-one services, and resources for parents, caregivers, and professionals, helping each person flourish.
La mission
DSRF provides individualized educational programs, health services, information resources, and social connections so each person can flourish.
Similaire 1
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
