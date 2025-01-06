Cypress Lawn Cemetery Association
Faire un don
Cypress Lawn Cemetery Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cypress Lawn Cemetery Association
Acheter pour soutenir
Cypress Lawn Cemetery Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cypress Lawn Cemetery Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de cimetière
Offers compassionate funeral & cremation services with a beautiful cemetery and caring staff.
Heritage Foundation
Promotes educational and cultural activities and encourages the preservation and restoration of the art, architecture, and Arboretum.
À propos
Cypress Lawn Cemetery Association
Fondée en
1980
EIN
940416370
Type IRS 501(C)
501(c)(13)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 397 COLMA, California 94014-0397 United States
Site web
cypresslawn.com
Téléphone
(650)-755-0580
Adresse électronique
-
À propos
Cypress Lawn Cemetery Association, operating for over 130 years in Colma, CA, provides compassionate funeral, cremation, and memorial services. As a non-profit public benefit organization, they offer a serene final resting place and support families through difficult times.
La mission
Cypress Lawn Cemetery Association provides respectful cemetery services in Colma, California, offering a place of remembrance and comfort to families and the community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :