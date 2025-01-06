Cypress Art League
Cypress Art League
Cypress Art League
Cypress Art League
Cypress Art League
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Juried Art Shows
The Cypress Art League hosts juried art shows in the spring and autumn, offering artists of all levels a platform to showcase their work.
À propos
Cypress Art League
Fondée en
2008
EIN
958040863
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.1.1. Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
PO BOX 2205 CYPRESS, California 90630-1705 United States
Site web
www.cypressartleague.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Cypress Art League, est. 1969, is a non-profit in Cypress, CA, promoting art appreciation. It supports artists, photographers, and art patrons. Meetings feature artist lectures and demonstrations. They host art shows, award prizes, and support art exhibits in the Cypress Community Center. Scholarships are given to Cypress College art students.
La mission
Cypress Art League fosters a vibrant local arts community in Cypress, California, supporting creativity and connection among artists and art lovers alike.
