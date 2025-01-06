Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Faire un don
Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Acheter pour soutenir
Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Entretien des sentiers
Securing the long-term future of the Cumberland Valley Rail Trail by providing funds for trail upkeep and amenities.
Museum Support
Providing funds for the Cumberland Valley Railroad Museum and the Conrail Museum.
Trail Expansion
Funding future land purchases needed to extend the trail.
CVRTC Races
Organizing fundraising races including the Water Wheel 5k, Solstice 5k/10, TrailFest, and Shippensburg Turkey Trot.
À propos
Cumberland Valley Rails To Trails Endowment Fund
Fondée en
2023
EIN
932834409
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
68 W KING ST SHIPPENSBURG, Pennsylvania 17257-1212 United States
Site web
www.cvrtc.org
Téléphone
(717)-860-0444
Adresse électronique
À propos
Cumberland Valley Rails-to-Trails Council (CVRTC) is a non-profit dedicated to conservation, historic preservation, recreation, and alternative transportation in Pennsylvania's Cumberland Valley. They develop multi-use trails along former railroad corridors, connecting Shippensburg and Carlisle. The CVRTC aims to preserve the area's beauty and history through the creation of recreational trails.
La mission
CVRTC is dedicated to conservation, historic preservation, recreation, and alternative transportation in the Cumberland Valley through multi-use trails.
Recherche d'autres organisations en
Pennsylvanie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :