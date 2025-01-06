Culver Community Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Culver Community Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Chorale
A program involving choral music and singing.
Préscolaire
Early childhood education program for young children.
School
Educational program for school-age children.
Seniors Ministry
Support and activities for senior citizens.
À propos
Culver Community Church
Fondée en
1955
EIN
951878871
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
11312 W WASHINGTON BLVD LOS ANGELES, California 90066-6004 United States
Site web
www.culvercommunitychurch.org
Téléphone
(310)-397-5931
Adresse électronique
À propos
Culver Community Church, founded in 1948 (originally West Culver City Baptist Church), is a pillar of faith in Los Angeles. With a mission to know God better, the church offers Sunday services, Bible study, and ministries for children and seniors. They also sponsor the Culver City Christian School, providing Christian education.
La mission
CULVER COMMUNITY CHURCH welcomes and supports the Los Angeles community, offering a caring space for connection, faith, and local engagement at 11312 W Washington Blvd.
Ville
État
