Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Enrichissement estival
Programme d'été de trois semaines pour les élèves entrant dans les classes de 2e à 9e année.
Camps sportifs
Camps sportifs d'une semaine pour les élèves entrant dans les classes de 4e à 9e année.
Cristal FIRST
Programme de deux semaines axé sur la préparation à l'école secondaire pour les élèves entrant en 6e ou en 9e année, comprenant des ateliers d'écriture et de mathématiques.
Pont de la péninsule
Programme académique d'été de cinq semaines pour 60 élèves de septième et huitième année.
À propos
École Crystal Springs Uplands
Fondée en
1953
EIN
941247265
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
400 UPLANDS DR HILLSBOROUGH, California 94010-6946 États-Unis
Site web
www.crystal.org
Téléphone
(650)-342-4175
Adresse électronique
À propos
Crystal Springs Uplands School, fondée en 1952 à Hillsborough (Californie), est une école de jour indépendante, mixte et préparatoire à l'université pour les élèves de la 6e à la 12e année. Avec environ 220 élèves du collège et 320 élèves du lycée, l'école offre des programmes académiques, artistiques et sportifs solides. Sa mission est de permettre à des apprenants gentils et curieux de s'épanouir ensemble grâce à un enseignement transformateur et à des liens significatifs.
La mission
L'école Crystal Springs Uplands School favorise l'apprentissage et l'épanouissement des élèves de Hillsborough, en Californie, en leur offrant un environnement encourageant pour leur développement scolaire et personnel.
