École Crystal Springs Uplands

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Enrichissement estival

Programme d'été de trois semaines pour les élèves entrant dans les classes de 2e à 9e année.

‍

Camps sportifs

Camps sportifs d'une semaine pour les élèves entrant dans les classes de 4e à 9e année.

‍

Cristal FIRST

Programme de deux semaines axé sur la préparation à l'école secondaire pour les élèves entrant en 6e ou en 9e année, comprenant des ateliers d'écriture et de mathématiques.

‍

Pont de la péninsule

Programme académique d'été de cinq semaines pour 60 élèves de septième et huitième année.

‍