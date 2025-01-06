Collectif Crs Sports
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Visites d'établissements d'enseignement supérieur
Organise des visites d'établissements d'enseignement supérieur.
Vitrines des établissements d'enseignement supérieur
Offre la possibilité de présenter les talents sportifs aux établissements d'enseignement supérieur.
Tournois hors de l'État
Participe à des tournois en dehors de l'État.
Camps hebdomadaires
Propose des camps d'entraînement hebdomadaires.
Fondée en
2023
EIN
931737872
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
18251 BASTANCHURY RD YORBA LINDA, California 92886-2446 United States
Site web
www.crssportscollective.com
Téléphone
(714)-795-0950
Adresse électronique
À propos
La mission
CRS Sports Collective offre aux adolescents et aux enfants des communautés défavorisées la possibilité de participer à une académie de sport et de remise en forme de niveau international, ce qui enrichit leur vie et les prépare à un avenir scolaire brillant.
