Crossroads Church In Carmichael
Crossroads Church In Carmichael
Crossroads Church In Carmichael
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Classes for newborns through 6th graders are offered on Sunday mornings.
Indescribable Kids
Sunday program at 11am for kids ages 1yr - 5th grade, learning about the Names of God.
The Greenhouse & Club 56
Afterschool program for 5th and 6th graders on Wednesday nights with Bible teaching, worship, and activities.
Groupes de vie
Small groups that meet to deepen relationship with God and love others.
À propos
Crossroads Church In Carmichael
Fondée en
1964
EIN
941668368
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
7100 FAIR OAKS BLVD CARMICHAEL, California 95608-6409 United States
Site web
www.crossroadsfamily.org
Téléphone
(916)-486-8611
Adresse électronique
À propos
Crossroads Church in Carmichael, located at 7100 Fair Oaks Blvd, is a community-focused church. They are passionate about Jesus Christ and learning what it looks like to answer that call. They strive to become disciple-makers who live by faith, labor in love and lead with hope.
La mission
We meet on Sunday Mornings @ 9:30 am Becoming disciple-makers who live by faith, labor in love, and lead with hope.
