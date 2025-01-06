Fondation Crosscity
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Collecte de fonds
Collecte de fonds pour les organisations soutenues.
À propos
Fondation Crosscity
Fondée en
2023
EIN
931423443
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
1000 AIRPORT FWY EULESS, Texas 76039-3156 États-Unis
Site web
crosscity.church
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Crosscity Foundation Inc, fondée en 2023, soutient Cross City Church à Euless, TX. La fondation collecte des fonds pour soutenir la mission et les activités de l'église au cœur du DFW, où elle sert la communauté depuis plus de 120 ans. L'église se concentre sur la fourniture d'un véritable espoir et sur l'expérience d'une véritable vie en Christ.
La mission
Notre mission est simple : trouver des moyens de partager le Christ avec ceux qui nous entourent chaque jour. Cela inclut nos voisins locaux et nos voisins à l'autre bout du monde.
