Fondation Crosscity

À propos

Crosscity Foundation Inc, fondée en 2023, soutient Cross City Church à Euless, TX. La fondation collecte des fonds pour soutenir la mission et les activités de l'église au cœur du DFW, où elle sert la communauté depuis plus de 120 ans. L'église se concentre sur la fourniture d'un véritable espoir et sur l'expérience d'une véritable vie en Christ.

La mission

Notre mission est simple : trouver des moyens de partager le Christ avec ceux qui nous entourent chaque jour. Cela inclut nos voisins locaux et nos voisins à l'autre bout du monde.