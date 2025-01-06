Cri-Help
Faire un don
Cri-Help
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cri-Help
Acheter pour soutenir
Cri-Help
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cri-Help
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de désintoxication
Provides detoxification services for individuals needing to safely withdraw from substances.
Traitement résidentiel
Offers structured, live-in treatment for individuals recovering from substance use disorders.
Programme ambulatoire
Provides flexible treatment options for individuals who do not require 24/7 care.
Residential Bridge Housing
Offers supportive housing for individuals transitioning from residential treatment to independent living.
À propos
Cri-Help
Fondée en
1972
EIN
952758951
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes de traitement
Adresse
11027 BURBANK BLVD N HOLLYWOOD, California 91601-2431 United States
Site web
cri-help.org
Téléphone
(818)-985-8323
Adresse électronique
-
À propos
CRI-HELP, INC, founded in 1972, offers comprehensive addiction treatment in N Hollywood, CA. They provide residential treatment, detoxification, and outpatient services. CRI-Help aims to support individuals on their journey to lasting recovery through evidence-based therapies.
La mission
CRI-Help improves community welfare by providing first-class substance use disorder treatment for adults and families seeking freedom from addiction.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :