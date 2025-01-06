Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

CRI-HELP, INC, founded in 1972, offers comprehensive addiction treatment in N Hollywood, CA. They provide residential treatment, detoxification, and outpatient services. CRI-Help aims to support individuals on their journey to lasting recovery through evidence-based therapies.

La mission

CRI-Help improves community welfare by providing first-class substance use disorder treatment for adults and families seeking freedom from addiction.