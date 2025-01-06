Crescenta Valley Sheriff Support
Crescenta Valley Sheriff Support
Crescenta Valley Sheriff Support
Crescenta Valley Sheriff Support
Crescenta Valley Sheriff Support
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programme STAR
Supports the STAR program, fostering a positive relationship between the community and the Sheriff's Department.
Montrose Search and Rescue Team
Provides support to the Montrose Search and Rescue Team, enabling them to conduct vital search and rescue operations.
Explorer Scouts
Offers support to the Explorer Scouts program, providing youth with law enforcement training and experience.
Civilian Volunteers
Supports civilian volunteers, enhancing their ability to assist the Sheriff's Department and the community.
À propos
Crescenta Valley Sheriff Support
Fondée en
1992
EIN
954099206
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 12458 LA CRESCENTA, California 91224-5458 United States
Site web
cvssg.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
The Crescenta Valley Sheriff Support Group, founded in 1992, supports the Crescenta Valley Sheriff's Station by donating equipment and funding special programs like STAR, Montrose Search and Rescue Team, Explorer Scouts, Volunteers, Reserves, Neighborhood Watch, Arson Watch, and CERT.
La mission
Crescenta Valley Sheriff Support Group lends vital support to local law enforcement, helping strengthen safety and community partnerships in La Crescenta, California.
