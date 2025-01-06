Ce profil n'a pas été revendiqué.

The Crescenta Valley Sheriff Support Group, founded in 1992, supports the Crescenta Valley Sheriff's Station by donating equipment and funding special programs like STAR, Montrose Search and Rescue Team, Explorer Scouts, Volunteers, Reserves, Neighborhood Watch, Arson Watch, and CERT.

Crescenta Valley Sheriff Support Group lends vital support to local law enforcement, helping strengthen safety and community partnerships in La Crescenta, California.