Credit Unions In The State Of California
Faire un don
Credit Unions In The State Of California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Credit Unions In The State Of California
Acheter pour soutenir
Credit Unions In The State Of California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Our Youth
Supports grassroots organizations and empowers future leaders through scholarships, literacy programs, and investments in local health and well-being initiatives.
Supporting Educators & Schools
Provides resources to help teachers and schools succeed, supports students, and acknowledges their dedication to learning.
Promoting Financial Literacy
Invests in educational programs that foster financial wellness for both youth and adults, promoting long-term financial empowerment.
Honoring Our Service Members
Offers strategic grants to programs assisting military service members, their families, and veterans, recognizing their service and sacrifices.
À propos
Credit Unions In The State Of California
Fondée en
1961
EIN
941214770
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
397 AVIATION BLVD STE L SANTA ROSA, California 95403-1058 United States
Site web
www.northbaycu.com
Téléphone
(707)-584-0384
Adresse électronique
-
À propos
North Bay Credit Union, founded in 1961, helps its members prosper through affordable banking and local financing. As a not-for-profit financial cooperative, it returns profits to members through higher dividends and low rates. Rooted in the North Bay community, they provide financial security and services.
La mission
Our mission is to help our members prosper through affordable banking and local financing.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :