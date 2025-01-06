Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Youth
Supporting community organizations and empowering young leaders through scholarships, literacy programs, and health & well-being initiatives.
Supporting Educators & Schools
Providing resources to help teachers and schools succeed, support students, and acknowledge their dedication to learning.
Promoting Financial Literacy
Investing in educational programs that build financial wellness for youth and adults, fostering long-term financial empowerment.
Honoring Our Service Members
Providing grants to programs that assist military service members, their families, and veterans, recognizing their service and sacrifice.
Fondée en
1961
EIN
941484851
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1351 HARTER PKWY YUBA CITY, California 95993-2604 United States
Site web
www.sierracentral.com
Téléphone
(180)-022-27228
Adresse électronique
-
À propos
Sierra Central Credit Union, founded in 1961, serves members and communities by providing personal financial guidance from a trusted community ally. They aim to offer high-quality financial services that empower members' financial success with guidance and support.
La mission
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF CALIFORNIA offers trusted financial services to the Yuba City community, empowering members to achieve their financial goals with care and integrity.
