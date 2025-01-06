Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Youth
Supporting grassroots community organizations and initiatives that empower young people.
Supporting Educators & Schools
Providing resources and grants for educators and schools to enhance learning environments.
Promoting Financial Literacy
Offering programs and resources to improve financial knowledge and decision-making skills.
Honoring Our Service Members
Supporting military personnel and veterans through various initiatives and programs.
À propos
Fondée en
1961
EIN
946069237
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1306 BORDEAUX DR SUNNYVALE, California 94089-1005 United States
Site web
www.starone.org
Téléphone
(866)-543-5202
Adresse électronique
-
À propos
La mission
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF CALIFORNIA offers financial services to members in Sunnyvale and across California, supporting their financial well-being with accessible, community-focused banking.
