Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Our Youth
Supporting grassroots community organizations and empowering youth initiatives.
Supporting Educators & Schools
Providing resources and grants for teachers and educational institutions.
Promoting Financial Literacy
Offering programs and resources to improve financial knowledge and well-being.
Honoring Our Service Members
Supporting and recognizing the contributions of military service members and veterans.
À propos
Fondée en
1961
EIN
951981100
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
255 N LONE HILL AVE SAN DIMAS, California 91773-2308 United States
Site web
www.schoolsfirstfcu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Christian Community Credit Union (CCCU), founded in 1961, is a faith-based financial cooperative serving Christians. Its mission is to empower members to live and give more abundantly through financial services aligned with Christian values. They provide banking services, loans, and resources to churches, ministries, and individuals.
La mission
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF CALIFORNIA offers accessible financial services to the San Dimas community, helping members achieve financial stability with care and integrity.
