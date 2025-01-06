Credit Unions In The State Of California

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes d'éducation financière

Providing financial education to students and young adults through interactive workshops and real-world scenarios.

Community Grants and Sponsorships

Offering financial support to local nonprofits and events focused on financial literacy, workforce development, affordable housing, and youth education.

Programmes de bourses

Investing in the future by providing scholarships to students pursuing higher education at trade schools, colleges, and universities.

Programmes de volontariat

Engaging employees in community service, supporting local events, and partnering with organizations to address community needs.

