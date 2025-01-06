Credit Unions In The State Of California
Faire un don
Credit Unions In The State Of California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Credit Unions In The State Of California
Acheter pour soutenir
Credit Unions In The State Of California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions pour l'autonomisation des communautés
Providing grants and investment in community organizations focused on youth support, education, financial literacy, and assistance to service members and veterans.
Educator & School Support
Offering resources to help teachers and schools in the community thrive and support their students.
Programmes d'éducation financière
Investing in educational programs that promote financial wellness for both youth and adults.
Green Loan Program
Financing solar installations to promote sustainable energy.
À propos
Credit Unions In The State Of California
Fondée en
1961
EIN
941243656
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
151 BERNAL ROAD SAN JOSE, California 95119-1306 United States
Site web
excitecu.org
Téléphone
(800)-232-8669
Adresse électronique
-
À propos
California's Credit Unions, formerly the California Credit Union League, represents over 245 credit unions and 14.2 million members. Since 1933, they've championed the credit union movement through advocacy, education, and collaboration, striving to improve financial well-being for all Californians.
La mission
Excite Credit Union, as a CDFI, empowers underserved communities through financial education, counseling, community partnerships, and responsible and affordable products and services.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :