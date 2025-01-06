Credit Unions In The State Of California
Faire un don
Credit Unions In The State Of California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Credit Unions In The State Of California
Acheter pour soutenir
Credit Unions In The State Of California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Youth
Providing grants and investments to empower communities and support the development of young people.
Supporting Educators & Schools
Offering resources and grants to educators and schools to enhance educational opportunities.
Promoting Financial Literacy
Providing resources and programs to improve financial literacy within the community.
Honoring Our Service Members
Supporting and honoring service members through various programs and initiatives.
À propos
Credit Unions In The State Of California
Fondée en
2016
EIN
952513485
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
6735 FOREST LAWN DR STE 310 HOLLYWOOD, California 90068-1055 United States
Site web
www.firstent.org
Téléphone
(888)-800-3328
Adresse électronique
-
À propos
First Entertainment Credit Union, formerly Credit Unions in the State of California, founded in 2016, is a cooperative promoting thrift among members. It provides credit and offers loans/savings at board-set rates. They aim to serve their members' financial needs.
La mission
First Entertainment Credit Union is a member-owned, not-for-profit financial institution headquartered in Hollywood, CA, that supports creators of entertainment.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :