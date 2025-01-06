Credit Unions In The State Of California

À propos

Water and Power Community Credit Union (WPCCU), est. 1936, serves the financial needs of the Los Angeles Department of Water and Power employees. Now a full-service institution with $944M in assets, WPCCU serves 44,800 members in Los Angeles & San Bernardino counties, providing a better banking alternative and value to Angelenos.

La mission

Water and Power Community Credit Union's mission is to help make your financial life better by providing personal service that meets the needs of every individual, regardless of financial condition or social status.