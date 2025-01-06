Credit Unions In The State Of California
Faire un don
Credit Unions In The State Of California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Credit Unions In The State Of California
Acheter pour soutenir
Credit Unions In The State Of California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Credit Unions In The State Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Our Youth
Supports grassroots organizations and empowers youth through scholarships, literacy programs, and investments in health and well-being.
Supporting Educators & Schools
Provides resources to help teachers and schools thrive, supporting students and recognizing their commitment to learning.
Promoting Financial Literacy
Invests in educational programs that build financial wellness for youth and adults, promoting long-term financial empowerment.
Honoring Our Service Members
Provides grants to programs assisting military service members, their families, and veterans, recognizing their service and sacrifice.
À propos
Credit Unions In The State Of California
Fondée en
1961
EIN
950952237
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement économique
Adresse
1053 W SUNSET BLVD LOS ANGELES, California 90012-2134 United States
Site web
www.wpccu.org
Téléphone
(800)-300-9728
Adresse électronique
-
À propos
Water and Power Community Credit Union (WPCCU), est. 1936, serves the financial needs of the Los Angeles Department of Water and Power employees. Now a full-service institution with $944M in assets, WPCCU serves 44,800 members in Los Angeles & San Bernardino counties, providing a better banking alternative and value to Angelenos.
La mission
Water and Power Community Credit Union's mission is to help make your financial life better by providing personal service that meets the needs of every individual, regardless of financial condition or social status.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :