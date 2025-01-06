Credit Unions In The State Of California
1961
946093763
501(c)(14)
Développement économique
1860 EL CAMINO REAL STE 100 BURLINGAME, California 94010-3106 United States
upwardcu.org
(650)-231-1300
-
Upward Credit Union, formerly known as Credit Unions in the State of California, was founded in 1961. A cooperative financial institution, its mission is to promote thrift and savings among members, provide credit at fair rates, and empower members to manage their money effectively.
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF CALIFORNIA helps individuals in California achieve financial stability through accessible, member-focused credit union services from their Burlingame location.
Californie, États-Unis
