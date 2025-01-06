Credit Unions In The State Of
1961
951209332
501(c)(14)
Développement communautaire > Développement économique > Développement de la main-d'œuvre
10120 PACIFIC HEIGHTS BLVD STE 100 SAN DIEGO, California 92121-4205 United States
www.blupeak.com
(866)-873-4968
BluPeak Credit Union, originally founded in 1936, serves California residents in Alameda, Sacramento, San Diego, Santa Clara, and Yolo counties. With over $1.2 billion in assets, they offer financial solutions like checking, savings, loans, and mortgages. BluPeak is committed to building community and financial wellness for its nearly 60,000 members through accessible banking and community partnerships.
La mission
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF helps San Diego residents access reliable financial services, fostering a stronger, more financially secure community. Learn more at www.blupeak.com.
