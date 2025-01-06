Credit Unions In The State Of Calif Ornia
Credit Unions In The State Of Calif Ornia
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Investing in Community & Youth
Providing grants and investments in the community and for the youth.
Supporting Educators & Schools
Providing grants to help teachers and schools thrive and support students.
Promoting Financial Literacy
Offering programs and resources to promote financial literacy in the community.
Honoring Our Service Members
Supporting and honoring service members through various initiatives.
À propos
Credit Unions In The State Of Calif Ornia
Fondée en
1961
EIN
941175532
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
8815 FOLSOM BLVD SACRAMENTO, California 95826-3206 United States
Site web
www.caccu.org
Téléphone
(916)-575-5700
Adresse électronique
À propos
La mission
CREDIT UNIONS IN THE STATE OF CALIF ORNIA connects and advocates for credit unions throughout California, fostering strong financial communities from their Sacramento base.
