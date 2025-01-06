Creative Center Of Los Altos
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grades K-6 Education
Nurturing curiosity and building confidence in elementary students.
Grades 7-12 Education
Inspiring intellectual growth and developing well-rounded leaders in middle and high school students.
Computer Science and Engineering
Providing students with a strong foundation in computer science and engineering principles.
English
Developing students' reading, writing, and communication skills.
À propos
Creative Center Of Los Altos
Fondée en
1964
EIN
941527492
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
327 FREMONT AVE LOS ALTOS, California 94024-4000 United States
Site web
www.pinewood.edu
Téléphone
(650)-209-3050
Adresse électronique
-
À propos
Creative Center of Los Altos, established in 1964, operates Pinewood School, an independent, coeducational college preparatory day school for grades K-12. The school empowers students to seek knowledge, demonstrate character, build confidence, and experience joy in an uplifting community.
La mission
CREATIVE CENTER OF LOS ALTOS fosters artistic growth and creative expression for the Los Altos community, providing a welcoming space for imagination to thrive.
