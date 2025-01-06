Creative Arts League Of Sacramento
Creative Arts League Of Sacramento
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de sensibilisation
Provides grants for art materials, in-house workshops, online classes, and Crocker Art Museum tours for disadvantaged youths.
À propos
Creative Arts League Of Sacramento
Fondée en
1969
EIN
941601700
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3621 17TH ST SACRAMENTO, California 95818-4152 United States
Site web
creativeartsleague.com
Téléphone
(916)-952-5284
Adresse électronique
À propos
The Creative Arts League of Sacramento, founded in 1969, is a vibrant nonprofit dedicated to promoting, exhibiting, educating, and building community around art. They support art and art education in the Sacramento region, offering art tours and craft shows to foster a shared interest in art and fine craft.
La mission
Creative Arts League of Sacramento (CALS) is dedicated to promoting, exhibiting, educating and the building of community around a shared interest in art.
