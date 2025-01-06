Covington High School Cougar Alumni Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides a $500 scholarship to a deserving Covington High School graduate to encourage future leaders.
À propos
Covington High School Cougar Alumni Association
Fondée en
2023
EIN
931602131
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
515 E PINE ST COVINGTON, Virginia 24426-1647 United States
Site web
chscougaralumni.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Covington High School Cougar Alumni Association, established in 2023, preserves the school's history and honors alumni memories. They participate in Give Local Alleghany Highlands and award scholarships to descendants of CHS graduates.
La mission
The Covington High School Cougar Alumni Association's mission is to give memorabilia and history a permanent home where it will be appreciated. Cougar spirit will continue to live in and give back to the community through activities and special events.
