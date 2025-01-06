Covenant House Western Avenue

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Covenant House California, est. 1993, offers sanctuary & support to youth (18-24) experiencing homelessness. They provide housing, meals, medical & mental health care, education, career support, & street outreach, empowering young people to achieve independence & build a future.

La mission

Covenant House builds a bridge to hope for young people facing homelessness, including survivors of human trafficking and young families, through unconditional love, absolute respect, and relentless support.