Covenant House Western Avenue
Faire un don
Covenant House Western Avenue
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Covenant House Western Avenue
Acheter pour soutenir
Covenant House Western Avenue
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Covenant House Western Avenue
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Refuge
Emergency shelter providing basic needs, medical care, meals, and a safe bed for youth experiencing homelessness.
Rights of Passage
A two-year transitional living program helping young people refine independent living skills and heal from trauma.
Supportive Apartment Programs
A two-year program providing financial assistance and supportive services to youth in off-campus apartments.
H2O Hope2Opportunity
A rapid re-housing program offering short-term housing assistance and supportive services.
À propos
Covenant House Western Avenue
Fondée en
1993
EIN
954395845
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Besoins fondamentaux > Refuges pour sans-abri
Adresse
1325 N WESTERN AVE LOS ANGELES, California 90027-5615 United States
Site web
covenanthousecalifornia.org
Téléphone
(323)-461-3131
Adresse électronique
À propos
Covenant House California, est. 1993, offers sanctuary & support to youth (18-24) experiencing homelessness. They provide housing, meals, medical & mental health care, education, career support, & street outreach, empowering young people to achieve independence & build a future.
La mission
Covenant House builds a bridge to hope for young people facing homelessness, including survivors of human trafficking and young families, through unconditional love, absolute respect, and relentless support.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :