Courage4change
Faire un don
Courage4change
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Courage4change
Acheter pour soutenir
Courage4change
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Courage4change
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux victimes de la violence domestique
Provides safe spaces and resources for individuals experiencing domestic violence to foster healthy relationships.
Sexual Assault Support
Offers comprehensive support services for survivors of sexual assault, promoting healing and justice.
Soutien aux enfants
Provides specialized programs to help children affected by violence, focusing on their emotional and psychological well-being.
Protection Order Assistance
Assists individuals in obtaining protection orders to ensure their safety and security from abuse.
À propos
Courage4change
Fondée en
2024
EIN
992179440
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2515 2ND AVE LOS ANGELES, California 90018-1807 United States
Site web
courage4change.org
Téléphone
(701)-852-2258
Adresse électronique
À propos
La mission
COURAGE4CHANGE works to inspire and support positive transformation in Los Angeles, fostering a stronger, more connected community for all.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :