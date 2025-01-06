Cottage Grove Genealogical Society
Faire un don
Cottage Grove Genealogical Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cottage Grove Genealogical Society
Acheter pour soutenir
Cottage Grove Genealogical Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cottage Grove Genealogical Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Genealogical Research Assistance
Volunteers provide research assistance and publish materials to help individuals explore their family history.
À propos
Cottage Grove Genealogical Society
Fondée en
2005
EIN
930760027
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.2. Sociétés de préservation historique
Adresse
PO BOX 388 COTTAGE GROVE, Oregon 97424-0015 United States
Site web
cggenealogy.org
Téléphone
(541)-942-9570
Adresse électronique
À propos
The Cottage Grove Genealogical Society, founded in 1975, promotes interest in genealogy and preserves historical information, especially pertaining to Cottage Grove and surrounding areas. They collect and share resources to educate current and future generations.
La mission
The Cottage Grove Genealogical Society promotes and stimulates interest in genealogy and collects and preserves genealogical and historical information, especially that pertaining to Cottage Grove, Oregon, and surrounding areas.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :