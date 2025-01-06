Costa Mesa Foursquare Church
Faire un don
Costa Mesa Foursquare Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Costa Mesa Foursquare Church
Acheter pour soutenir
Costa Mesa Foursquare Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Costa Mesa Foursquare Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre une éducation religieuse et des activités pour les enfants.
Groupe de jeunes
Offers a supportive community and faith-based programs for teenagers.
Missions
Engages in outreach and service projects to support the local and global community.
Pépinière
Provides childcare services during church services and events.
À propos
Costa Mesa Foursquare Church
Fondée en
1949
EIN
952658771
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 10128 COSTA MESA, California 92627-0032 United States
Site web
harborlightchurch.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Harbor Light is a fellowship of believers with a heart to be genuine followers of Jesus Christ. They exemplify Jesus to the world through friendliness, kindness, caring, grace, mercy, acceptance, honesty and genuine love toward everyone.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :