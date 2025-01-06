Corvallis Clinic Foundation
Corvallis Clinic Foundation
Corvallis Clinic Foundation
Corvallis Clinic Foundation
Corvallis Clinic Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cook for Cancer
Provides free meals to cancer patients and their families in Linn, Benton, and Lincoln counties during treatment.
Employee Emergency Fund
Offers financial assistance to Corvallis Clinic employees facing unexpected crises.
Project H.E.R.
A comprehensive oncology support program for cancer patients in Benton, Linn, and Lincoln counties, offering resources from diagnosis to survivorship.
Youth Mental Wellness
Provides online mental wellness groups for young people experiencing stress and depression, and for parents of young children, including those with ADHD.
À propos
Corvallis Clinic Foundation
Fondée en
1959
EIN
936021898
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
444 NW ELKS DR CORVALLIS, Oregon 97330-3745 United States
Site web
www.corvallisclinicfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Corvallis Clinic Foundation, founded in 1954, is dedicated to providing resources for health education, preventive care, and support for at-risk populations and cancer patients in Oregon's Mid-Willamette Valley. They offer scholarships and programs like Project H.E.R. to support community health.
La mission
The Corvallis Clinic Foundation provides resources in the mid-Willamette Valley and Central Coast region of Oregon for health education, preventive care, and healthcare to at-risk populations.
