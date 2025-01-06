Corpus Christi Church
Corpus Christi Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
K-8 Religious Education
Provides faith formation and sacramental preparation for children in grades K-8.
Programme de confirmation
Offers classes and activities for high school students preparing for Confirmation.
À propos
Corpus Christi Church
Fondée en
1946
EIN
951697729
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
880 TOYOPA DR PACIFIC PLSDS, California 90272-3729 United States
Site web
corpuschristichurch.com
Téléphone
(310)-454-1328
Adresse électronique
À propos
Corpus Christi Church, founded in 1950 by Cardinal James Francis McIntyre in Pacific Palisades, served the community for 75 years before a fire destroyed the building in 2025. The church provided religious education and sacraments. Despite the loss, the community celebrated its 75th anniversary and continues its mission.
La mission
Corpus Christi Church welcomes people in Pacific Palisades, California, offering a place for spiritual growth, connection, and community at 880 Toyopa Dr.
