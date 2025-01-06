Cornerstone Fellowship Of Livermore California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aid & Assistance
Serving unhoused and low-income families every Friday.
Care & Support Groups
Offering education and support in areas such as finances, grief, marriage, and divorce. Peer and professional counseling is available.
Ministère de l'enfance
CF Kids Groups help kids come together and learn about God's good news.
Ministère des étudiants
Providing a weekend of fun, faith, and friendship.
À propos
Fondée en
2006
EIN
943178882
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
348 NORTH CANYONS PKWY LIVERMORE, California 94551-0000 United States
Site web
cornerstoneweb.org
Téléphone
(925)-447-3465
Adresse électronique
À propos
Cornerstone Fellowship, serving the East Bay with multiple locations and online reach, is a church where people can worship God and study the Bible. They offer ministries for kids and students, focusing on loving God and others. Main Office: 348 N. Canyons Pkwy, Livermore.
La mission
They are compelled by the words and actions of Jesus in all they do, living life in community and on a mission to restore all things.
