Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Whole Health Collaborative
Humanizing the health and well-being system by evolving, modeling, researching, and demonstrating a Whole Health approach with community partners.
Convening Leaders for Societal Change
Bringing together leaders and change agents to reconnect with their humanity and integrate their efforts in societal change through a Knowledge and Resource Network.
À propos
Cornerstone Collaboration For Societal Change
Fondée en
2024
EIN
923399514
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
91239 E LEWIS RANCH RD WINKELMAN, Arizona 85192-9000 United States
Site web
cornerstonecollaboration.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Cornerstone Collaboration for Societal Change, founded in 2024, aims to catalyze societal change by humanizing individual behaviors and societal systems. Their mission is to enable people to thrive by focusing on areas like health sector finance, policy, and health informatics.
La mission
Their mission is to catalyze and accelerate a change in society by humanizing individual behaviors and societal systems, enabling people to thrive and society to flourish.
