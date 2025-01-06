Corban University
Faire un don
Corban University
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Corban University
Acheter pour soutenir
Corban University
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Corban University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Department of Humanities
Offers programs in areas such as literature, history, and languages.
Department of Natural Science and Mathematics
Focuses on programs in biology, chemistry, mathematics, and other sciences.
Hoff School of Business
Provides programs in business administration, management, and related fields.
School of Education
Offers programs for students pursuing careers in teaching and education.
À propos
Corban University
Fondée en
1956
EIN
941312349
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
5000 DEER PARK DR SE SALEM, Oregon 97317-9392 United States
Site web
www.corban.edu
Téléphone
(503)-581-8600
Adresse électronique
À propos
Corban University, founded in 1935, is a private Christian university in Salem, Oregon. Its mission is to educate Christians who will make a difference in the world for Jesus Christ. Corban offers undergraduate and graduate programs, fostering a transformative learning culture rooted in Scripture.
La mission
Corban University's mission is to educate Christians who will make a difference in the world for Jesus Christ. They foster a transformative learning culture where students can grow intellectually and spiritually.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :