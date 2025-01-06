Coral Springs Covenant Of Praise
Faire un don
Coral Springs Covenant Of Praise
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Coral Springs Covenant Of Praise
Acheter pour soutenir
Coral Springs Covenant Of Praise
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Coral Springs Covenant Of Praise
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Culte du dimanche matin
A weekly service held on Sunday mornings.
Wednesday Night Worship
A weekly service held on Wednesday nights.
Intercessory Prayer
Daily prayer sessions focused on intercession.
Men's Bible Study
A bible study group for men.
À propos
Coral Springs Covenant Of Praise
Fondée en
1972
EIN
923136885
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
7310 NW 18TH ST APT 206 MARGATE, Florida 33063-6858 United States
Site web
www.covenantofpraise.org
Téléphone
(305)-778-9208
Adresse électronique
À propos
La mission
CORAL SPRINGS COVENANT OF PRAISE COG brings people together in Margate, Florida, to celebrate faith and foster a supportive, uplifting community. Visit www.covenantofpraise.org for more info.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :