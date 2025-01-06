École alternative Contra Costa
Faire un don
École alternative Contra Costa
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
École alternative Contra Costa
Acheter pour soutenir
École alternative Contra Costa
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
École alternative Contra Costa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École communautaire du Golden Gate
Offre un enseignement alternatif, proposant des cours pour l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires et un programme d'études indépendantes.
École pour adultes de Contra Costa
Offre des cours tels que la formation de base pour adultes, le diplôme d'études secondaires, l'anglais langue seconde et la certification de préapprentissage.
À propos
École alternative Contra Costa
Fondée en
1974
EIN
942275076
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Centres d'apprentissage alternatifs
Adresse
10 IRWIN WAY ORINDA, California 94563-2508 États-Unis
Site web
holdenhigh.org
Téléphone
(925)-254-0199
Adresse électronique
-
À propos
Le lycée Holden, anciennement Contra Costa Alternative School Inc, fondé en 1974, offre un environnement d'apprentissage sûr et favorable aux adolescents qui s'épanouissent dans un cadre moins traditionnel. La mission de l'école est de permettre aux élèves, en particulier à ceux qui présentent des différences d'apprentissage et des difficultés socio-émotionnelles, d'atteindre leur plein potentiel.
La mission
Contra Costa Alternative School Inc. offre des possibilités d'enseignement alternatif à Orinda, en Californie, et aide les élèves à s'épanouir dans un environnement favorable et accueillant.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :