École alternative Contra Costa

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

École communautaire du Golden Gate

Offre un enseignement alternatif, proposant des cours pour l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires et un programme d'études indépendantes.

École pour adultes de Contra Costa

Offre des cours tels que la formation de base pour adultes, le diplôme d'études secondaires, l'anglais langue seconde et la certification de préapprentissage.

