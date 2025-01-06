Contemporary A Cappella Society Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
Programme de mentorat
A Cappella Festivals
Organizes weekend-long educational festivals, such as the Los Angeles A Cappella Festival (LAAF), Boston A Cappella Festival (BOSS), and Southern A Cappella Festival (SoJam).
Contemporary A Cappella Recording Awards (CARA)
Recognizes excellence in recorded a cappella music through annual awards.
À propos
Fondée en
2014
EIN
943162877
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
2021 FILLMORE STREET STE 9227 SAN FRANCISCO, California 94115-2708 United States
Site web
casa.org
Adresse électronique
À propos
The Contemporary A Cappella Society (CASA), founded in 2014, is a 501(c)(3) nonprofit dedicated to fostering unity and promoting a cappella music. CASA's programs focus on education, recognizing excellence through awards like the Contemporary A Cappella Recording Awards (CARA) and the A Cappella Video Awards (AVA), and celebrating musical diversity at festivals like SoJam, LAAF and BOSS.
La mission
CASA is a nonprofit organization that exists to inspire a strong sense of unity in the worldwide vocal music community through education, recognition, and performance opportunities.
