The Connor Pensack Foundation, founded in 2023, raises awareness and funds research for Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease (VEO-IBD). The foundation supports families affected by VEO-IBD.

The Connor Pensack Foundation aims to bring awareness to and raise funds for research of Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease (VEO-IBD).