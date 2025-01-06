Connections For Children
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Références en matière de garde d'enfants
Connects families with licensed child care providers, helping them find the right option to meet their child's needs. Free referrals are available to all parents.
Subsidy Programs
Helps eligible families secure financial assistance to afford quality child care for children from birth to 12 years old.
Programme de transition
A time-limited program designed to support foster children by increasing placements in home-based family care settings.
CareConnect
An online platform for providers to digitally submit attendance sheets, check payment status, and view payment details for enrolled children.
À propos
Connections For Children
Fondée en
1983
EIN
953839796
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
5901 W CENTURY BLVD STE 400 LOS ANGELES, California 90045-5414 United States
Site web
www.connectionsforchildren.org
Téléphone
(310)-452-3325
Adresse électronique
-
À propos
Connections for Children, founded in 1983, builds a stronger future for children, families, and communities in Los Angeles through quality child care resources, education, and guidance. They offer referrals, financial assistance, and professional development for providers.
La mission
Connections for Children connects children, families, and the early care and education community to resources, education, and economic opportunities.
