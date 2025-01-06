Congrégation Etz Jacob
Faire un don
Congrégation Etz Jacob
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Congrégation Etz Jacob
Acheter pour soutenir
Congrégation Etz Jacob
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Congrégation Etz Jacob
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes communautaires
Offre des programmes pour les hommes, les femmes et les enfants, encourageant l'engagement et la connexion avec la communauté.
Talmud Torah
Fournit une éducation juive aux enfants, en leur inculquant les valeurs et les connaissances de la Torah.
Programme d'éducation des immigrants russes
Enseigne l'anglais, un métier et la Torah aux immigrants russes, ce qui facilite leur intégration.
À propos
Congrégation Etz Jacob
Fondée en
1986
EIN
952040389
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Synagogues
Adresse
7659 BEVERLY BLVD LOS ANGELES, California 90036-2727 États-Unis
Site web
www.jewishla.org
Téléphone
(323)-761-8000
Adresse électronique
-
À propos
La Congrégation Etz Jacob, fondée en 1986, est une synagogue orthodoxe située à Los Angeles. Elle offre un environnement accueillant avec des pratiques juives traditionnelles et une école religieuse.
La mission
La Congrégation Etz Jacob favorise un espace accueillant pour la vie juive et la connexion à Los Angeles, soutenant la tradition et la communauté pour tous ceux qui la recherchent.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :