Congrégation Etz Jacob

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes communautaires

Offre des programmes pour les hommes, les femmes et les enfants, encourageant l'engagement et la connexion avec la communauté.

Talmud Torah

Fournit une éducation juive aux enfants, en leur inculquant les valeurs et les connaissances de la Torah.

Programme d'éducation des immigrants russes

Enseigne l'anglais, un métier et la Torah aux immigrants russes, ce qui facilite leur intégration.

