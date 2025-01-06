Congregation Bnai Brith
Faire un don
Congregation Bnai Brith
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Congregation Bnai Brith
Acheter pour soutenir
Congregation Bnai Brith
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Congregation Bnai Brith
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Beit HaYeladim Preschool
Provides a safe and joyous setting for early education and first friendships for children ages 18 months to 5 years, establishing a foundation for Jewish education and ethical relationships.
Jewish Learning Programs
Offers various Jewish learning programs for children from Kindergarten through 12th grade, including Hebrew and Judaic studies.
Programmes pour les familles
Provides family-oriented services and programs such as Tot Shabbat, Family Shabbat, Junior Shabbat, and Library Minyan.
L'éducation et la formation tout au long de la vie
Offers learning opportunities for adults, including Introduction to Judaism, Israel Between The Pages, Jewish Book Club, Jewish Short Story Group, Torah Study, and Melton School of Adult Jewish Learning.
À propos
Congregation Bnai Brith
Fondée en
1947
EIN
956006585
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Synagogues
Adresse
1000 SAN ANTONIO CREEK RD SANTA BARBARA, California 93111-1310 United States
Site web
cbbsb.org
Téléphone
(805)-964-7869
Adresse électronique
À propos
Congregation B'nai B'rith, the oldest and largest synagogue in Santa Barbara, is a diverse and inclusive Reform Jewish community. Founded in 1927, it offers Jewish learning programs for all ages and fosters a warm, vibrant house of living Judaism. CBB strives to engage everyone in Jewish education, culture, and values.
La mission
Congregation B'nai B'rith is a diverse, inclusive community building together a warm and vibrant house of living Judaism. They engage every member in the Jewish way of life, cherish their elders, and are devoted to providing children with a satisfying Jewish foundation.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :