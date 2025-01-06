Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Faire un don
Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Acheter pour soutenir
Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Test de grossesse
Services de tests de grossesse gratuits et confidentiels.
Ultrasound & Pregnancy Verification
Providing ultrasounds to confirm and verify pregnancies.
Referrals & Resources
Connecting clients with helpful resources and agencies.
Confidential Counseling
Offering private counseling services.
À propos
Compassion Pregnancy Center And Clinic Of Monterey Bay
Fondée en
1983
EIN
942888807
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
640 CASS ST MONTEREY, California 93940-3114 United States
Site web
montereycpc.com
Téléphone
(831)-373-8535
Adresse électronique
compassionmonterey@gmail
À propos
Compassion Pregnancy Center, est. 1983, offers free pregnancy testing, limited ultrasounds, education, & confidential counseling. They provide practical help and referrals for women facing unplanned pregnancies in Monterey Bay.
La mission
Compassion Pregnancy Center provides free pregnancy testing, limited ultrasounds, confidential counseling, and referrals to resources, empowering individuals with education and support.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :