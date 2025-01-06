Compassion & Action For Mid-City Animals
Faire un don
Compassion & Action For Mid-City Animals
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Compassion & Action For Mid-City Animals
Acheter pour soutenir
Compassion & Action For Mid-City Animals
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Compassion & Action For Mid-City Animals
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sauvetage des animaux
Rescuing unwanted, abandoned, injured, or ill companion animals from high-kill shelters and owner surrenders.
À propos
Compassion & Action For Mid-City Animals
Fondée en
2017
EIN
954810520
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
9777 SEAACA ST DOWNEY, California 90241-5613 United States
Site web
www.seaaca.org
Téléphone
(562)-803-3301
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Compassion & Action for Mid-City Animals works to improve the lives of animals in Downey, California, providing care and support for local pets and their communities.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :