Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Checking Bonus
Earn a $250 cash bonus when opening a Compass Directional Checking Account.
Auto Loan Special
Get a special rate on your next auto loan.
Refer-a-Friend
Refer a friend to Compass and you both earn $50.
Soutien communautaire
Supporting local events and programs to benefit the community.
À propos
Fondée en
1961
EIN
941265580
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 1268 EUREKA, California 95502-1268 United States
Site web
compassccu.org
Téléphone
(707)-443-8662
Adresse électronique
-
À propos
Compass Community Credit Union, est. 1951, serves Humboldt, Trinity, and Del Norte Counties. Originally for Humboldt State College employees, it's now a full-service financial institution focused on its members' financial well-being.
La mission
Making a difference in our community by providing solutions to achieve financial aspirations at any stage in life.
