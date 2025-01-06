Community Taap
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prediabetes Prevention and Screening Education
Provides education to prevent prediabetes and Type 2 diabetes for people with a high probability of being diagnosed.
Fondée en
2023
EIN
923785153
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1100 MARKET ST STE 600 CHATTANOOGA, Tennessee 37402-2933 United States
Site web
www.communitytaap.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Community TAAP (Taking Action Against Prediabetes), founded in 2023, is a Chattanooga-based nonprofit providing prediabetes prevention and screening education to combat rising rates of Type 2 diabetes. They offer programs for adults to promote proactive health management.
La mission
Provide prediabetes prevention and screening education for people with a high probability of being diagnosed with Type 2 diabetes.
