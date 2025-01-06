Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Community TAAP (Taking Action Against Prediabetes), founded in 2023, is a Chattanooga-based nonprofit providing prediabetes prevention and screening education to combat rising rates of Type 2 diabetes. They offer programs for adults to promote proactive health management.

La mission

Provide prediabetes prevention and screening education for people with a high probability of being diagnosed with Type 2 diabetes.