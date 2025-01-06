Community Partners International
Community Partners International
Community Partners International
Community Partners International
Community Partners International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Santé et nutrition
Empowering communities to build and strengthen essential health services and access good nutrition.
Sustainable Development
Working with communities to promote long-term economic and environmental stability.
Intervention d'urgence
Providing rapid assistance to communities affected by conflict, violence, and natural disasters.
Recherche
Conducting research to improve programs and inform policy.
À propos
Community Partners International
Fondée en
2001
EIN
943375666
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
580 CALIFORNIA ST FL 16 SAN FRANCISCO, California 94104-1068 United States
Site web
cpintl.org
Téléphone
(151)-022-59676
Adresse électronique
-
À propos
Community Partners International, founded in 1998, empowers vulnerable communities in Asia to meet essential health, humanitarian, and sustainable development needs. They focus on communities affected by conflict and poverty in Myanmar, Bangladesh, and Thailand, serving over three million people annually through programs and scholarships.
La mission
Community Partners International empowers vulnerable communities in Asia to meet their essential health, humanitarian, and sustainable development needs.
