Community Partners International, founded in 1998, empowers vulnerable communities in Asia to meet essential health, humanitarian, and sustainable development needs. They focus on communities affected by conflict and poverty in Myanmar, Bangladesh, and Thailand, serving over three million people annually through programs and scholarships.

