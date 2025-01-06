Sensibilisation de la communauté
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Transformative Shelter Program
Provides on-site housing, case management, and access to essential services for homeless individuals and families, helping them move from crisis to stability.
Services de l'enfance
Offers support for homeless families through child support specialists, free childcare, and educational resources.
Behavioral Health Treatment Services
Provides outpatient mental health counseling, and alcohol and drug treatment.
Fondée en
1997
EIN
954581386
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 2513 PALOS VERDES PEN, California 90274-0000 United States
Site web
chelpline.org
Téléphone
(877)-541-2525
Adresse électronique
À propos
La mission
COMMUNITY OUTREACH INC connects residents in Palos Verdes Peninsula, California with vital resources and assistance, fostering a stronger, more caring community.
