Logement communautaire

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement d'urgence
Provides temporary emergency shelter to families and individuals without a safe place to sleep.
Logement transitoire
Offers temporary housing with supportive services to help people move to permanent housing.
Logement accompagné
Provides housing for formerly homeless individuals with severe mental illness.
Permanent Housing
Develops and preserves affordable permanent housing for homeless, low-income, and working individuals and families.
À propos
Fondée en
1992
EIN
943041307
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
4150 S MOODY AVENUE PORTLAND, Oregon 97239-0000 United States
Site web
reachcdc.org
Téléphone
(503)-231-0682
Adresse électronique
À propos
REACH CDC, founded in 1982 by Portland neighbors, creates quality affordable homes and opportunities for residents to thrive. They steward over 2,800 affordable homes across the Portland metro area and SW Washington, offering supportive services and community development programs.
La mission
COMMUNITY HOUSING INC strengthens the Portland community by providing accessible, affordable housing options, helping neighbors find a safe place to call home.
