Logement communautaire

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

REACH CDC, founded in 1982 by Portland neighbors, creates quality affordable homes and opportunities for residents to thrive. They steward over 2,800 affordable homes across the Portland metro area and SW Washington, offering supportive services and community development programs.

La mission

COMMUNITY HOUSING INC strengthens the Portland community by providing accessible, affordable housing options, helping neighbors find a safe place to call home.