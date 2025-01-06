Community Fund Of Lake Forest
Community Fund Of Lake Forest
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions communautaires
Provides grants to local nonprofits addressing community needs in Lake Forest, enhancing the quality of life for residents.
Racial Equity Program
Educates the community and drives social change focusing on racial equity and justice, aiming for a more equitable Lake County.
Together Lake County (TLC) Fund
Supports community partners promoting health and well-being in Lake County, prioritizing those impacted by health inequities.
Grow Lake County
Connects residents to the local food system, promoting access to local food and supporting local growers and related initiatives.
À propos
Community Fund Of Lake Forest
Fondée en
2023
EIN
933524679
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1301 KNOLLWOOD CIR LAKE FOREST, Illinois 60045-1128 United States
Site web
lakecountycf.org
Téléphone
(847)-377-0520
Adresse électronique
-
À propos
The Community Fund of Lake Forest, established in 2023, aims to leverage the generosity of its residents to address current and future community needs. Their mission is to ensure a high quality of life for everyone in Lake Forest.
La mission
The Community Fund of Lake Forest draws upon our generous population to assist with the current and emerging needs of our community to ensure a high quality of life for all residents.
