Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Bourses d'études
Provides scholarships to Monterey County students to help them achieve their educational and career goals.
Board Empowerment Program
Strengthens Monterey County nonprofits through effective board leadership with grants and consulting.
Center for Nonprofit Excellence
Offers workshops, consulting, organizational development grants and resources to empower local nonprofits.
À propos
Community Foundation For Monterey County
Fondée en
1966
EIN
941615897
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
2354 GARDEN RD MONTEREY, California 93940-5326 United States
Site web
cfmco.org
Téléphone
(831)-375-9712
Adresse électronique
-
À propos
The Community Foundation for Monterey County, founded in 1966, inspires philanthropy and strengthens communities. It serves as a catalyst for positive change through grantmaking, community engagement, and responsible stewardship. CFMC improves life quality via grantmaking, community impact investing, and disaster response, connecting donors with causes to create healthy, safe, vibrant communities.
La mission
The Community Foundation inspires philanthropy and acts as a catalyst, strengthening communities throughout Monterey County by partnering with individuals, families, and businesses.
Similaire 1: Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :