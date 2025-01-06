Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Community Foundation for Monterey County, founded in 1966, inspires philanthropy and strengthens communities. It serves as a catalyst for positive change through grantmaking, community engagement, and responsible stewardship. CFMC improves life quality via grantmaking, community impact investing, and disaster response, connecting donors with causes to create healthy, safe, vibrant communities.

La mission

The Community Foundation inspires philanthropy and acts as a catalyst, strengthening communities throughout Monterey County by partnering with individuals, families, and businesses.